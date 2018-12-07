Генеральные секретари парламентов стран Восточного партнерства отдали дань уважения в мемориале Цицернакаберда

Генеральные секретари парламентов стран Восточного партнерства в сопровождении руководителя-генерального секретаря Аппарата НС Армении А.Сагателяна 7 декабря посетили мемориал в Цицернакаберде.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, гости возложили цветы к Вечному огню, увековечивающему жертв Геноцида армян 1915 г., почтили молчанием и отдали дань уважения памяти Св.Мучеников.

Генеральные секретари побывали также в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с экспозицией, документами и материалами, свидетельствующими о преступлении, внесли запись в Памятную книгу.

Генеральный секретарь парламента Украины П.Боднар отметил: “Крайне п отрясен. Мы должны хорошо помнить нашу историю и делать все возможное, чтобы подобные злодеяния не повторялись в будущем”.