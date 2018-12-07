Находящийся с рабочим визитом в Милане и.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, собеседники коснулись повестки дня 25-й Министерской конференции ОБСЕ, широкого круга вопросов, связанных с сотрудничеством в рамках ОБСЕ, обменялись мнениями по стоящим перед организацией проблемам и путям их решения.

Они коснулись проводимых в Армении реформ по развитию демократии, защите прав человека и верховенства закона. Стороны подчеркнули важность продолжения Программы партнерства с Арменией.

Зограб Мнацаканян и Томас Гремингер обменялись мнениями о внутриполитических событиях в Армении. Исполняющий обязанности министра иностранных дел подтвердил приверженность правительства Армении обеспечению свободных, справедливых выборов.

Собеседники коснулись последних развитий процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, вчерашней встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Азербайджана, а также совместного пятистороннего заявления министров иностранных дел Армении и Азербайджана и глав делегаций стран-сопредседателей ОБСЕ.