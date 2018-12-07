ООН: к концу года число пользователей интернета впервые превысит половину населения Земли

Человечество сделало важный шаг на пути к инклюзивному информационному обществу - к концу 2018 года в мире будет 3,9 млрд пользователей интернета, то есть больше половины населения планеты. Об этом заявил в пятницу в Женеве Международный союз электросвязи (МСЭ), являющийся специализированным учреждением ООН.

"По оценкам МСЭ, к концу 2018 года 51,2% населения Земли, или 3,9 млрд человек, будут пользователями интернета", - говорится в сообщении. Как отметил в связи с публикацией этих данных генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао, в конце года бедует пройден 50-процентный порог в использовании всемерной сети, и это "представляет собой важный шаг в направлении более инклюзивному глобальному информационному обществу". Вместе с тем, он обратил внимание на тот факт, что в мире все еще много людей, не имеющих возможности воспользоваться достижениями цифровой экономики. Необходимо "поддерживать инновации в технологиях и бизнесе, чтобы цифровая революция никого не оставила вне сети", подчеркнул он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В промышленно развитых странах, по данным МСЭ, число пользователей интернета с 2005 года выросло с 50,3% до 80,9%. В развивающихся странах рост за этот период был более быстрым - с 7,7% до 45,3%, в том числе в африканских странах - с 2,1% до 24,4%. В регионе СНГ к концу 2018 года пользователями интернета будут 71,3% жителей, в Северной и Южной Америке - 69,6%, в арабских странах - 54,7%.

Как отмечает МСЭ, сейчас "практически все население Земли - 96% - живет в зоне доступа мобильной цифровой сети". Доступ к интернету посредством 3G или более высокоскоростной сети имеют 90% жителей планеты. Компьютеры есть в 83,2% семей в развитых странах и 36,3% в развивающихся.