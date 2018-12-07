Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-12-18

ЕРЕВАН, 7 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 декабря, курс доллара США сократился на 0.13 драмa и составил 484.99 драм. Курс евро вырос на 1.26 драмa и составил 551.29 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.25 драм. Курс британского фунта вырос на 1.58 драмa и составил 618.85 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 29.90 драмa и составила 19374.82 драм. Цена серебра сократилась на 2.64 драмa и составила 224.22 драм. Цена платины сократилась на 252.84 драмa и составила 12287.12 драм.