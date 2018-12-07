Мэр Парижа накануне субботней акции призвала протестующих к сдержанности

Мэр французской столицы Анна Идальго в преддверии намеченной на субботу акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже призвала к спокойствию и осторожности.

"Я призываю к спокойствию и уважению друг друга", - приводит телеканал BFM-TV слова мэра Парижа,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Идальго добавила, что просит всех проявить в субботу "осторожность, спокойствие и хладнокровие". "Позаботьтесь о Париже, потому что Париж принадлежат всем французам", - отметила она.