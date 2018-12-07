ССС еще не получала решения суда об аресте Роберта Кочаряна

Специальная следственная служба еще не получала решения Апелляционного суда об аресте второго президента РА Роберта Кочаряна.

Как передает Арменпресс, об этом сказала пресс-спикер ССС Марина Оганджанян.

«Как только Специальная следственная служба получит вердикт Апелляционного суда, она направит его на исполнение», - сказала Марина Оганджанян.

"На основании достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения".