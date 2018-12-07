Переговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычу

Переговоры стран-участниц ОПЕК, проходившие утром в пятницу, зашли в тупик. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников заседания. По словам одного из них, Иран отказался снижать добычу нефти даже чисто символически, ради сохранения сделки ОПЕК+.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия и ОПЕК предложили Ирану сократить добычу чисто символически без реального снижения производства нефти для сохранения общей сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти 24 странами,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Иран должен быть освобожден от всех обязательств по ограничению уровней добычи нефти, пока действуют незаконные санкции (США - ИФ)", - настаивал накануне заседания ОПЕКминистр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.