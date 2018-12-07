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Президент Беларуси ждет приглашения в Армению — ГагикЦарукян


Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет приглашения, чтобы  приехать  в Армению.

Как  передает Арменпресс, об этом в беседе  с журналистами сказал лидер партии «Процветающая Армения»  ГагикЦарукян.

«Я был в Беларуси 24 ноября, встречался с Александром Григорьевичем. Могу сказать, что он ждет приглашения из Армении, чтобы  приехать сюда  и  сказать свое  слово Армении и армянскому  народу», - сказал  ГагикЦарукян. 

Он отметил также, что в  ходе  предвыборной  агитации, во время встреч с гражданами он представил свою программу. Его основное желание – чтобы  в Армении все  было хорошо, а народ жил лучше.

«Я неизменно своим делом доказывал, что всегда стою за народ», — сказал  ГагикЦарукян, посоветовав избирателям,  чтобы во время голосования  они не  забывали дела и прожитую жизнь политических деятелей.




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