Президент Беларуси ждет приглашения в Армению — ГагикЦарукян

Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет приглашения, чтобы приехать в Армению.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал лидер партии «Процветающая Армения» ГагикЦарукян.

«Я был в Беларуси 24 ноября, встречался с Александром Григорьевичем. Могу сказать, что он ждет приглашения из Армении, чтобы приехать сюда и сказать свое слово Армении и армянскому народу», - сказал ГагикЦарукян.

Он отметил также, что в ходе предвыборной агитации, во время встреч с гражданами он представил свою программу. Его основное желание – чтобы в Армении все было хорошо, а народ жил лучше.

«Я неизменно своим делом доказывал, что всегда стою за народ», — сказал ГагикЦарукян, посоветовав избирателям, чтобы во время голосования они не забывали дела и прожитую жизнь политических деятелей.