Никол Пашинян потребовал у президента Беларуси объяснений относительно содержания закрытого заседания ОДКБ

В Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян потребовал у президента Беларуси Лукашенко объяснений по поводу обсуждения с послом Азербайджана относительно содержания закрытого заседания ОДКБ.

Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал в беседе с журналистами.

На вопрос журналиста, потребовал ли он объяснений у Лукашенко, Пашинян ответил утвердительно.

А на вопрос, что ответил президент Беларуси, Пашинян ответил:

«Если я обвиняю его в разглашении содержания закрытого заседания, то было бы уж совсем некорректно самому поступить так же».

На вопрос, удовлетворен ли он ответом Лукашенко, Никол Пашинян сказал:

«Разговор меня удовлетворил».