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Никол Пашинян потребовал у президента Беларуси объяснений относительно содержания закрытого заседания ОДКБ


В Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении   Никол Пашинян потребовал у  президента  Беларуси   Лукашенко  объяснений по поводу обсуждения  с  послом Азербайджана относительно содержания закрытого заседания ОДКБ.

Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал в беседе с журналистами.

На вопрос журналиста, потребовал ли он объяснений у  Лукашенко, Пашинян  ответил утвердительно. 

А на вопрос, что ответил президент Беларуси, Пашинян ответил:

«Если я обвиняю его в  разглашении содержания закрытого заседания, то было бы уж совсем некорректно самому  поступить так же».

На вопрос, удовлетворен ли он ответом Лукашенко, Никол Пашинян сказал:

«Разговор меня  удовлетворил».

 

 




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