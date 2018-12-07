Никол Пашинян потребовал у президента Беларуси объяснений относительно содержания закрытого заседания ОДКБ
В Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян потребовал у президента Беларуси Лукашенко объяснений по поводу обсуждения с послом Азербайджана относительно содержания закрытого заседания ОДКБ.
Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал в беседе с журналистами.
На вопрос журналиста, потребовал ли он объяснений у Лукашенко, Пашинян ответил утвердительно.
А на вопрос, что ответил президент Беларуси, Пашинян ответил:
«Если я обвиняю его в разглашении содержания закрытого заседания, то было бы уж совсем некорректно самому поступить так же».
На вопрос, удовлетворен ли он ответом Лукашенко, Никол Пашинян сказал:
«Разговор меня удовлетворил».