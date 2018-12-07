В Санкт-Петербурге состоялся разговор Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым

В Санкт-Петербурге состоялась беседа исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал в беседе с журналистами.

«Мы поговорили об обмене пленными. К согласию не пришли, но обсуждения продолжатся. Вы знаете, что они предложили действовать по принципу «всех на всех», но у нас тут есть проблема. Надо обсудить с руководством Арцаха. Мы поговорили и относительно прошедших фрагментов переговорного процесса и прочем», - сказал Пашинян.

Он сообщил, что контакт с президентом Азербайджана состоялся во время обеда после заседания ВЭС ЕАЭС.