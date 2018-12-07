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В Санкт-Петербурге состоялся разговор Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым


В Санкт-Петербурге состоялась беседа исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал в беседе с журналистами.

«Мы  поговорили об обмене пленными. К согласию не пришли, но  обсуждения продолжатся. Вы знаете, что они предложили действовать по принципу «всех на всех», но у  нас тут есть проблема. Надо обсудить с руководством Арцаха. Мы  поговорили и относительно прошедших фрагментов  переговорного процесса и прочем», - сказал Пашинян.

Он сообщил, что контакт с президентом Азербайджана  состоялся во время обеда    после  заседания  ВЭС ЕАЭС.




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