В Таиланде туристам запретили использовать пластиковые пакеты

На острове Ко Самет в Таиланде теперь нельзя использовать пластиковые пакеты или контейнеры. Нарушителям придется заплатить штраф, сообщает АТОР.

По сообщениям властей Ко Самета, который находится в 100 км южнее Паттайи, вся территория острова объявлена свободной от пластиковых пакетов и контейнеров из пенополистирола. Вместо них туристам предлагают использовать мешки и емкости из натуральных материалов,передает Арменпресс.

Ко Самет каждый день посещают в среднем 1500 туристов, каждый из которых, по подсчетам властей, оставляет на острове не менее восьми пластиковых пакетов. В итоге ежедневно там скапливается около 12 000 неразлагающихся пакетов. Между тем, с 1981 года остров признан Национальным заповедником, и власти опасаются, что такое количество пластика может привести к экологической катастрофе.