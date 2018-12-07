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Роберт Кочарян будет арестован — Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции


Апелляционный  суд опубликовал решение о мере пресечения  в  отношении второго президента  РА  Роберта  Кочаряна.

Как  передает Арменпресс, АС отклонил жалобы  адвокатов.

«Апелляционный  суд оставил в силе  решение  суда первой  инстанции», - сказал адвокат Роберта  Кочаряна АйкАлумян.

Суд первой  инстанции ранее избрал арест в качестве  мере пресечения  в  отношении второго президента  РА  Роберта  Кочаряна.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения".




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