Роберт Кочарян будет арестован — Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции

Апелляционный суд опубликовал решение о мере пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна.

Как передает Арменпресс, АС отклонил жалобы адвокатов.

«Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции», - сказал адвокат Роберта Кочаряна АйкАлумян.

Суд первой инстанции ранее избрал арест в качестве мере пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения".