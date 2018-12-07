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Девятилетний мальчик встретил Елизавету II и так впечатлился, что уполз за дверь


Юный британец Натан Грант так впечатлился, увидев 92-летнюю королеву, что с криками "До свидания!" ретировался с места, пишет telegraph.co.uk.

Елизавета II приехала с визитом в старейшю детскую благотворительную организацию в Британии — Coram. Где в том числе ей был представлен девятилетний Натан. Но мальчик по-своему отреагировал на встречу с королевской особой.

Он изящно проскользнул между стоящими за ним взрослыми и ползком отправился к ближайшей двери, где, уже осмелев, крикнул: "Пока!". Чем насмешил присутствующих. А Елизавета II, как истинная леди, не смутившись, продолжила приветствовать собравшихся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.




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