Девятилетний мальчик встретил Елизавету II и так впечатлился, что уполз за дверь

Юный британец Натан Грант так впечатлился, увидев 92-летнюю королеву, что с криками "До свидания!" ретировался с места, пишет telegraph.co.uk.

Елизавета II приехала с визитом в старейшю детскую благотворительную организацию в Британии — Coram. Где в том числе ей был представлен девятилетний Натан. Но мальчик по-своему отреагировал на встречу с королевской особой.

Он изящно проскользнул между стоящими за ним взрослыми и ползком отправился к ближайшей двери, где, уже осмелев, крикнул: "Пока!". Чем насмешил присутствующих. А Елизавета II, как истинная леди, не смутившись, продолжила приветствовать собравшихся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.