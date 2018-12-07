В Париже проходит масштабная акция протеста лицеистов

Масштабная акция протестов учащихся старшей школы, участие в которой принимают несколько сотен молодых людей и девушек, проходит в пятницу в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Молодежь стала подтягиваться на площадь Сталинград к 11 часам парижского времени. Лицеисты приходят как по двое-трое, так и большими организованными группами. Каждую заходящую на площадь компанию встречают громкими одобрительными возгласами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас в стране растёт социальное недовольство. На улицы вышли "желтые жилеты" - потому, что народ не может больше терпеть. Вышли и мы - как молодёжь, как будущее этой страны ", - рассказал РИА Новости представитель объединения лицеистов по имени Луи.

Пока акция протеста проходит в спокойной атмосфере. Молодые люди хлопают в ладоши, радуются встрече, поют песню партизан Bella Ciao и выкрикивают кричалки, в числе которых - "Макрон, ты проиграл - на улицах молодёжь".