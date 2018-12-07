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Евросоюз решил собрать 20 млрд евро на развитие искусственного интеллекта


Еврокомиссия представила скоординированный с государствами-членами ЕС план содействия развитию и использованию в Евросоюзе искусственного интеллекта, рассчитывает собрать на это более 20 млрд евро инвестиций, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Европейские страны решили сотрудничать в этой области между собой и с Европейской комиссией, чтобы объединить данные, больше инвестировать, улучшить подготовку компетентных и талантливых кадров, а также, чтобы создать условия для доверия к искусственному интеллекту", - заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Европейской комиссии по цифровому рынку Андрюс Ансип.

Он сообщил, что Еврокомиссия координирует работу по инвестициям в искусственный интеллект, цель которой - собрать до конца 2020 года, как минимум, 20 млрд евро частных и государственных инвестиций.

По словам Ансипа, главные конкуренты ЕС в этой области, которую он назвал "гонкой", - США и Китай.

 

 

 

 




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