Перевал Варденяц закрыт для тяжелых грузовиков и большегрузов с прицепом

Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает, что по данным на 15:00 часов 8 декабря на дорогах Севана, Сисиана, на поворотах Дилижана и перевалах Сараван и Варденяц снегопад.

Как передает Арменпресс, на отрезке Мастара-Ланджик, на дорогах Артика и перевале Сараван – туман, видимость – 30-50 метров.

На перевале Варденяц местами гололед.Перевал закрыт для тяжелых грузовиков и большегрузов с прицепом.

Проводится обработка дорожного полотна солью и песком.

Полную информацию о состоянии дорог можно получить по э/адресам www.mtcit.am, www.ard.am или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.