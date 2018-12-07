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Перевал Варденяц закрыт для тяжелых грузовиков и большегрузов с прицепом


Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщает, что по данным на 15:00 часов 8 декабря на дорогах Севана, Сисиана,  на поворотах Дилижана и перевалах Сараван и Варденяц снегопад.

Как передает Арменпресс, на отрезке Мастара-Ланджик, на дорогах Артика и перевале  Сараван – туман, видимость – 30-50 метров.

На перевале Варденяц местами гололед.Перевал  закрыт для  тяжелых грузовиков  и большегрузов  с  прицепом.

Проводится обработка дорожного полотна солью и песком.

Полную  информацию о состоянии дорог можно получить по э/адресам www.mtcit.am, www.ard.am   или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.

 

 




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