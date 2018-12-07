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В ходе строительства магистрали Север-Юг совершено хищение на 1,8 млн долларов — СК предъявил обвинение


По уголовному  делу, рассматриваемому  в Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА предъявил обвинение   руководителю команды  французского совместного предприятия SafegeEptisa, занимающегося техническим надзором строительства дорожного коридора Север-Юг— в хищении  более 1,8 млндолларов.

Об этом Арменпресс сообщили в департаменте  информации Следственного комитета РА.

Ранее СК сообщил, что расследованиемдоказано, что очевидные   махинации  в процессе строительства, по предварительным расчетам, нанесли ущерб государству в размере 23.553.817.000драмов.

В Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА создана следственная группа, разработан план и предпринимаются меры выяснению круга лиц, причастных к  махинациям и индивидуализации деятельности каждого из них.

В результате  работы  группы получены  фактические  данные о причастности руководителя  группы  французского совместного предприятия SafegeEptisa, занимающегося техническим надзором строительства дорожного коридора Север-Юг, в совершении приписок с декабря 2015г.  в  ходе выполнения программы  по «Транш-1» — в хищении  более 1,8 млндолларов.

По предварительным данным, руководитель группы, войдя  в  сговор с осуществляющим строительные работы  подрядчиком, а также с представителями Министерства  транспорта, связи т информационных технологий, ответственными  за выполнение программы, 1 сентября 2016г. выпустили и предъявили заказчику для  оплаты  фальшивое свидетельство о полном завершении работ (но фактически невыполненных)  по  «Транш-1»  на  1.804.232 долларов. Фактически из предоставленных Арменией кредитных средств совершено хищение  в  особо крупных размерах. 

На основании полученных доказательств руководителю группы  предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст.178 УК РА (хищение  в  особо крупных размерах).

Следствие  продолжается. Последует дополнительная информация.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 




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