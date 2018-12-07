В ходе строительства магистрали Север-Юг совершено хищение на 1,8 млн долларов — СК предъявил обвинение

По уголовному делу, рассматриваемому в Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА предъявил обвинение руководителю команды французского совместного предприятия SafegeEptisa, занимающегося техническим надзором строительства дорожного коридора Север-Юг— в хищении более 1,8 млндолларов.

Об этом Арменпресс сообщили в департаменте информации Следственного комитета РА.

Ранее СК сообщил, что расследованиемдоказано, что очевидные махинации в процессе строительства, по предварительным расчетам, нанесли ущерб государству в размере 23.553.817.000драмов.

В Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА создана следственная группа, разработан план и предпринимаются меры выяснению круга лиц, причастных к махинациям и индивидуализации деятельности каждого из них.

В результате работы группы получены фактические данные о причастности руководителя группы французского совместного предприятия SafegeEptisa, занимающегося техническим надзором строительства дорожного коридора Север-Юг, в совершении приписок с декабря 2015г. в ходе выполнения программы по «Транш-1» — в хищении более 1,8 млндолларов.

По предварительным данным, руководитель группы, войдя в сговор с осуществляющим строительные работы подрядчиком, а также с представителями Министерства транспорта, связи т информационных технологий, ответственными за выполнение программы, 1 сентября 2016г. выпустили и предъявили заказчику для оплаты фальшивое свидетельство о полном завершении работ (но фактически невыполненных) по «Транш-1» на 1.804.232 долларов. Фактически из предоставленных Арменией кредитных средств совершено хищение в особо крупных размерах.

На основании полученных доказательств руководителю группы предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст.178 УК РА (хищение в особо крупных размерах).

Следствие продолжается. Последует дополнительная информация.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.