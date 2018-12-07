Ученые создали самообучающийся ИИ, способный играть во все игры

Разработчики революционной самообучающейся системы искусственного разума AlphaGo Zero объявили о создании новой версии этой машины, способной самостоятельно учиться играть в любую настольную игру и обыгрывать человека. Ее описание было представлено в журнале Science, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Люди учились играть в шахматы, го, сёги и многие другие игры сотни и тысячи лет. AlphaZero самостоятельно достигла вершин мастерства во всех этих играх без какой-либо помощи с нашей стороны. Моя мечта — создать такую же систему, которая бы не просто умела играть, но и решать повседневные задачи, к примеру, создавала бы новые лекарства", — заявил Дэвид Сильвер (David Silver), главный разработчик компании DeepMind.