Меркель открыла съезд ХДС в Гамбурге под продолжительную овацию делегатов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель открыла в пятницу в качестве председателя Христианско-демократического союза (ХДС) партийный съезд в Гамбурге. Делегаты встретили ее продолжительными аплодисментами стоя, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Меркель несколько раз пыталась начать говорить, однако овации не стихали. В итоге действующий канцлер ФРГ напомнила собравшимся, что "у нас еще очень много дел сегодня". После этого, наконец, делегаты заняли свои места, и съезд начал работу. Прямую трансляцию съезда ведет телеканал n-tv.

"Мы все чувствуем, что это особенный партийный съезд", - заявила Меркель, добавив, что в результате выборов нового руководства партии, которые состоятся в пятницу, ХДС должен "укрепить свои позиции как народная партия центра и сформулировать хорошее предложение относительно будущего нашей страны".

На съезде ХДС в пятницу состоятся выборы нового председателя партии, президиума и правления. В съезде участвуют 1001 делегат. Выборы проходят в рамках тайного голосования, для победы в первом туре кандидату в председатели ХДС нужно набрать абсолютное большинство голосов. Если это не удастся сделать, то состоится второй тур, в который проходят два наиболее успешных кандидата.

Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Также глава Христианско-демократического союза не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.