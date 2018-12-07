Маск отложил открытие транспортного туннеля под Лос-Анджелесом

Американская компания The Boring Company отложила до 18 декабря открытие и демонстрацию подземного транспортного туннеля под Лос-Анджелесом (штат Калифорния). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом написал в Twitter американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит данная фирма.

В октябре Маск сообщил, что туннель, задуманный им как альтернатива традиционным видам общественного транспорта, откроется 10 декабря. Теперь, как он пояснил, данные планы скорректированы. "Запуск - 18 декабря", - отметил предприниматель, добавив, что "будет больше, нежели открытие туннеля".

Туннель протяженностью 3,2 км проложен под южным пригородом Лос-Анджелеса. Цель проекта - отработка технологий, необходимых для создания транспортных систем в больших городах.