Происходящие в Армении процессы служат и должны служить восстановлению надежды и оптимизма людей: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в рамках посвященных 30-летию землетрясения мероприятий сегодня в Гюмри воздал дань уважения памяти жертв землетрясения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян в 11:41 возложил венок к расположенному на территории церкви Св. Всеспасителя памятнику, присутствовал на священной литургии в память о погибших.

Исполняющий обязанности премьер-министра выступил с речью, в которой отметил:

“Дорогие жители Гюмри,

Дорогие жители Спитака,

Дорогие жители Ванадзора,

Дорогие жители Ахуряна,

Дорогие жители Ширакской и Лорийской областей, наиболее пострадавших в результате землетрясения 1988 года,

Многоуважаемый председатель Национального Собрания,

Уважаемые члены правительства, представители дипломатического корпуса,

Дорогие соотечественники!

30 лет назад в этот день произошло страшное землетрясение Спитака, центр, эпицентр которого находился в деревне Налбанд, которая сейчас называется Ширакамут. Землетрясение имело магнитуду 9-11 баллов, жертвами катастрофы стали более 25 тысяч человек, около 500 тысяч человек остались без крова, были разрушены сотни, тысячи строений общественного и экономического значения. Масштабы жертв были прямым ударом по потенциалу нашего народа. Эта катастрофа была прямым ударом по экономике нашей страны и огромным психологическим и моральным ударом для нашего народа. Однако, тем не менее, эта трагедия также стала своего рода краеугольным камнем национального единства и сотни тысяч, миллионы армян обратили свое внимание на свою историческую родину. Возможно, самым ярким примером является пример французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, который сразу же откликнулся после землетрясения, посетил зону бедствия и после этого визита сильнее привязался к родине, и это продолжалось до самого конца его жизни.

Это землетрясение также стало причиной уникального гуманитарного, глобального сплочения. Дружественные народы Советского Союза, дружественные народы мира помогли армянскому народу и Армении, тем самым продемонстрировав уникальный пример всеобщего единства.

Тем не менее, через 30 лет после землетрясения понятие зоны бедствия еще не устранена. Конечно, говоря о зоне бедствия, мы, прежде всего, до сих пор понимаем жилищные проблемы людей, строительство и открытие школ и детских садов. Тем не менее, следует отметить, что в результате землетрясения был разрушен огромный экономический сегмент, имеющий очень важное значение для промышленности Армении, и когда мы говорим о восстановлении зоны бедствия, мы должны понимать не только удовлетворение потребностей населения в жилье, не только восстановление школ и детских садов, восстановление других объектов экономического значения, но и восстановление всей экономической мощи, всего экономического потенциала, существующего в Гюмри, Ванадзоре, Спитаке, Ахуряне и вообще на всей территории зоны бедствия.

Но самым большим ущербом, причиненным бедствием, было разрушение, которое произошло в душах людей. Вскоре после землетрясения началась работа по восстановлению зоны бедствия, но не всегда параллельно зданиям восстанавливается надежда, уверенность и оптимизм, и когда мы говорим о зоне бедствия, в первую очередь мы должны учитывать это. Когда мы говорим о зоне бедствия, прежде всего, мы должны учитывать, насколько восстановлена уверенность людей в собственные силы, насколько восстановлен оптимизм к завтрашнему дню, насколько восстановлена надежда на то, что незавершенные дела и мечты жертв станут реальностью. Именно такая концепция восстановления зоны бедствия является самой важной и необходимой. И я надеюсь, и я убежден, что происходящие в Армении процессы в первую очередь служат и будут служить этой цели - восстановлению надежды, уверенности и оптимизма. И я убежден, что, да, мы вошли в такой этап, где каждый день, каждый час, каждый месяц, каждую неделю мы должны серьезно восстанавливать веру и доверия людей в свое будущее, будущее своей собственной страны и будущее своих детей, которое они должны связывать с Республикой Армения. И это самая важная миссия сегодняшнего правительства Армении и будущих правительств, потому что после землетрясения, к сожалению, Армения в психологическом плане превратилась в большую зону бедствия, и наша главная задача - преодолеть эту психологическую катастрофу, преодолеть эту гражданскую катастрофу.

Я убежден, что сегодня мы уверенно идем по этому пути, идем всей нацией, все вместе, сплоченно и с новыми надеждами, новыми силами, новой уверенностью. И сейчас здесь, в этот священный день, обращаясь ко всем нашим гражданам с этого священного места, и особенно к нашим соотечественникам, пострадавшим от разрушительного землетрясения 7 декабря 1988 года, я хочу сказать:

Дорогие соотечественники, ваши боли в моем сердце, ваши потребности в моих мыслях, ваши мечты в моей душе и внушают уверенность говорить, что все будет хорошо, все будет действительно хорошо.

Да здравствуют героические жители Гюмри, да здравствуют героические жители Ванадзора, да здравствуют героические жители Спитака и армянский народ, который одержал победу в тысячелетней борьбе против смерти и одержали победу в своей миссии жизни и созидания.

Позвольте в конце минутой молчания еще раз воздать дань уважения памяти жертв землетрясения 1988 года, выражая таким образом нашу верность их незавершенных мечтам, неоконченным желаниям и выразить нашу решимость продолжать путь, который они мечтали пройти”.

В мероприятии приняли участие председатель НС Армении, члены правительства, мэр Еревана, другие высокопоставленные чиновники, представители аккредитованных в Армении дипломатических ведомств, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РФ Николай Гречушкин, губернатор Канзаса Джефф Кольер.