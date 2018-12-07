Ни один вопрос граждан не останется без ответа — вице-мэры и главный архитектор Еревана приняли граждан столицы

В мэрии Еревана продолжается прием жителей столицы с целью ознакомления с волнующими их вопросами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии, в этот раз их приняли вице-мэры Айк Саркисян, Сергей Арутюнян и главный архитектор Еревана Артур Месчян. Вице-мэр по учету доходов, закупок и координации финансовых отраслей Айк Саркисян выделил те основные направления, по которым можно найти решение поднятых вопросов. На некоторые из них были даны ответы прямо на месте.

Вице-мэр по вопросам здравоохранения, торговле, внешнему оформлению и рекламе Сергей Арутюнян представил позицию мэрии по отраслям и заверил, что ни один вопрос граждан не останется без ответа.

На прием к главному архитектору граждане пришли по вопросам градостроительства и разрешения на строительство. Артур Месчян вновь подчеркнул, что позиция мэрия в отношении незаконного строительства и захвата участков неизменна: отныне они не будут узаконены. Он отметил, что гл/архитектор столицы будет партнером и помощником граждан в законном строительстве.

Подобные встречи в мэрии станут регулярными.