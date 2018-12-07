Время в Ереване: 11:07:36,   7 Декабрь

Ни один вопрос граждан не останется без ответа — вице-мэры и главный архитектор Еревана приняли граждан столицы


В мэрии Еревана продолжается прием жителей  столицы с целью ознакомления  с  волнующими их вопросами.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии, в этот раз их приняли  вице-мэры Айк Саркисян, Сергей  Арутюнян и главный  архитектор  Еревана Артур Месчян. Вице-мэр по учету  доходов, закупок и координации финансовых отраслей  Айк Саркисян выделил те  основные  направления, по которым можно найти решение поднятых вопросов. На некоторые  из них были  даны  ответы  прямо на  месте. 

Вице-мэр по  вопросам здравоохранения, торговле, внешнему  оформлению и рекламе  Сергей  Арутюнян представил позицию мэрии по отраслям и заверил, что  ни один вопрос граждан не  останется без ответа.

На прием к  главному  архитектору граждане  пришли по вопросам градостроительства  и разрешения  на  строительство. Артур Месчян вновь подчеркнул, что позиция  мэрия  в  отношении незаконного строительства и захвата участков  неизменна: отныне  они не  будут узаконены. Он отметил, что гл/архитектор столицы будет партнером и помощником граждан в законном строительстве.

Подобные встречи в  мэрии станут регулярными.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации