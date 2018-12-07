Радикалы пытаются с помощью движения "желтых жилетов" свергнуть власть во Франции. Такое мнение высказал в интервью газете Le Parisien официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Комментируя намеченную на 8 декабря акцию протеста недалеко от Елисейского дворца, Гриво сказал: "Политизированные и радикальные элементы пытаются использовать движение. Они хотят свергнуть власть".

Представитель правительства выразил обеспокоенность тем, что во время манифестаций "может распространяться огнестрельное оружие".

Гриво посоветовал не участвовать в субботних протестах в Париже. "Это совет, который я хочу дать", - сказал он, предупредив, что "на нападения во время протестов будет дан соразмерный и решительный ответ".