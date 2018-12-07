Вопрос с генсеком ОДКБ пока не решен — Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос с генсеком ОДКБ пока не решен.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, так ответил Песков в беседе с журналистами на вопрос, решился ли вопрос с назначением генсека ОДКБ.

"Нет, вопрос не решился. Действительно, в ходе беседы лидеров ЕАЭС вне повестки дня этот вопрос был инициативно затронут Александром Григорьевичем Лукашенко, это вполне нормальная практика, любой глава государства волен затрагивать те вопросы, которые он считает нужным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, решился ли вопрос с назначением генсека ОДКБ.

По его словам, в тот момент за столом переговоров присутствовали не все. "Работа будет продолжена", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания ВЕЭС заявил журналистам, что удалось договориться по механизму назначения генсека ОДКБ, им может стать белорусский представитель. Слова Лукашенко опроверг пресс-спикер и.о. премьер-министра РА АрманЕгоян, отметив, что этот вопрос пока не решен.