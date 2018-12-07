Время в Ереване: 11:07:36,   7 Декабрь

Вышел тизер последнего сезона "Игры престолов"


На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) появился тизер восьмого сезона, который будет последним, сообщает Арменпресс

"Огонь и лед. Последний сезон "Игры престолов" начнется в апреле", - говорится в описании к видео. 

Ролик длится всего 54 секунды, персонажи сериала в нем отсутствуют. На кадрах показано, как друг к другу навстречу идут лед и пламя, охватывая фигуры лютоволка, дракона и льва. В конце видео стихии сталкиваются. 

"Игра престолов" - американский фэнтезийный телесериал, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Ранее стало известно, что последний сезон сериала выйдет в апреле 2019 года, точная дата премьеры пока не сообщалась. 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации