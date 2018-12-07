Делегация США приняла участие в мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Спитакского землетрясения

На это неделе посольство США в Армении принимает делегацию штат Канзас, прибывшую из США, под руководством губернатора Канзаса Джеффа Кольера и командующего Национальной гвардией Канзаса генерал-майора Ли Тафанелли.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на посольство США в Армении, делегация США прибыла, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Спитакского землетрясения, в знак уважения к армянскому народу.

Армяне помнят, что они потеряли, и армяне мечтают о мире, который будет чтить тех, кого они потеряли. Об этом заявил губернатор Канзаса Джефф Кольер в своей речи в Гюмри в 30-ую годовщину разрушительного землетрясения 1988 года.

Кольер отметил, что он сегодня находится в Гюмри как представитель жителей Канзаса, которые по воле судьбы связаны отношениями с удивительными людьми Армении. Он отметил, что 30 лет назад он бы не представил, что он когда-либо вернется в Гюмри в качестве губернатора и разделит переживания армян в этот особый день.

«7 декабря изменило меня навсегда. Я поехал на работу в Госдепартамент, и там мы услышали новости о катастрофе. Тем утром мы увидели фотографии Гюмри: разрушенные здания и тысячи погибших. Я никогда не забуду это», - сказал он.

Джефф Кольер напомнил, что они позвонили избранному президенту Бушу, рассказали, что произошло. «Буш заявил, что мы должны помочь. Хотя Советский Союз никогда не принимал международную помощь, он считал важным помочь Армении в то время», - подчеркнул Койлер.

Семьдесят американцев направились в Армению, и то, что они видели в городе, было трудно представить. «Это та картина, которую я не могу описать, но мы увидели что-то особенное: мы стали свидетелями фантастического духа армян, духа любви, доброты и героизма. Мы встретились с армянами, которые стремились преодолеть грандиозную катастрофу», - отметил губернатор.

«Сегодня, когда я встречаюсь с армянами по всему миру, я принимаю их как очень особенных людей с культурой, наукой и достоинством. Большой урок 1988 года заключается в том, что, когда мы прибыли в Армению, многие из нас считали, что лучшие дни Армении позади. Сегодня мы знаем: лучшие дни Армении впереди, и вот почему. Память многих людей угасает, но армяне помнят, и поэтому вы особенные. Армения коснулась меня, моей семьи, моего государства и моей страны особым образом. Независимо от обстоятельств, Канзас и Америка останутся вашими друзьям»,- заключил он.

Сегодня, 7-го декабря, исполняется 30 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения. В связи с эти, в Гюмри пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, члены правительства Армении, представители местных властей.

В здании мэрии Гюмри состоится выездное заседание правительства Армении, 7-е декабря будет объявлено Днем памяти и противостояния бедствиям.

В 11:41 прозвучат колокола церкви, состоится панихида по душам погибших во время Спитакского землетрясения. Католикос Всех армян Гарегин Второй отслужит в этот день поминальную литургию в память о жертвах землетрясения, которая начнется в 11.00 в часовне-крестильне Св.Ованнеса Мкртича и Св.Вардана. Выступит с посланием и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, губернатор Канзаса, США, Джефф Койлер.

По решению правительства Армении 7-го декабря 2018 года объявлен нерабочим днем в Ширакской и Лорийской областях страны. Это сделано для того, чтобы люди могли в этот день посетить могилы своих близких.

В Гюмри пройдут показательные учения спасателей МЧС Армении. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, гости примут участие в откеытии предприятия легкой промышленности.

Министерство культуры Армении организует в этот день мероприятия в городах Ванадзор, Спитак и Гюмри. Как сообщила и.о. главы ведомства Лилит Макунц, заранее ничего не было запланировано, но было решено, что необходимо и даже важно отметить 30-ую годовщину трагедии.

В Черной крепости в Гюмри состоится концерт, прозвучит «Реквием» Моцарта.-