Григол Вашадзе не будет присутствовать на инаугурации президента - руководитель штаба

Григол Вашадзе не будет присутствовать на инаугурации Саломе Зурабишвили. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online, oб этом заявил член объединенной оппозиции, руководитель избирательного штаба Георгий Вашадзе.



«Для властей и их представителей, которые заняты лишь деструкцией, которые отказываются от всяких переговоров для выхода их тупика и кризиса, думаю, будет абсолютно адекватным ответом, что Григол Вашадзе не будет присутствовать на инаугурации. Тем более, мы не признаем результаты этих выборов. Мы должны понимать одно, что деструктивно и неконструктивно ведет себя «Грузинская мечта». Это было их стандартом начиная с 2012 года и я уверен, что этот стандарт в стране скоро завершится», — заявил Георгий Вашадзе.



Новозбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что пригласит Григола Вашадзе на инаугурацию, если он признает победу Зурабишвили на выборах.