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Труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц


МЧС Армении сообщает, что 7 декабря по состоянию на 12:15 часов в Армении все автодороги, в основном, проходимы. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц.

На дорогах Сотк-Карвачар, перевал Варденяц, Талин-Мастара-Ланджик –

туман, видимость - 20 метров.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов  автомобилей.

Согласно полученным данным из агентства департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились  автомобили.


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