К 30-й годовщине Спитакского землетрясения агентство BBC представило историю спасшейся во время Спитакского землетрясения Анаит Карапетян, которая часами оставалась под развалинами школы. Как передает «Арменпресс», свою историю рассказала сама Анаит.

Есй было тогда 15 лет, училась в 8-м классе.

«У нас был урок физики, я услышала как бы раскаты хрома, и вдруг стена за учителем начаала рушиться. Придя в себя, я почувствовала, что не могу дышать – рот был полон земли. Я собралась и огляделась: рядом со мной был Гарик, бетонная плита упала на его живот и на мою ногу. Мы были между 2 камней. Через пару часов я услышала голос моей матери, через небольшое отверсыие я высунула руку и сказала матери, что я здесь. Мой дед – механик, он сообразил, что мы не можем пошевелиться, они пригнали кран и вытащили меня и Гарика, затем доставили в больницу»,- рассказала Анаит.

Гарика спасти не удалось.

Со дня самого страшного и разрушительного землетрясения в истории Армении, охватившего почти половину ее территории, прошло 30 лет.

7 декабря, 1988 года, в 11:41 по местному времени: подземные толчки сотрясли северные районы Армении, затронув около 40% ее территории. Всего от землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью.

Подземные толчки силой до семи баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики – Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. В результате катастрофического землетрясения магнитудой 6,8-7,2, еще сотни населенных пунктов. Погибли 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, больше полумиллиона остались без крыши над головой. Спитак был разрушен за 30 секунд. В общей сложности, землетрясение охватило около 40% территории страны.

В эпицентре землетрясения - городе Спитак, его сила, оцениваемая по 12-балльной шкале, достигла 10 баллов, в Ленинакане - 9 баллов, Кировакане (ныне Ванадзор) - 8 баллов.

Волна, вызванная землетрясением, обогнула весь земной шар, толчки были зарегистрированы в Азии, Америке и Австралии. За пару дней до разрушительного события были зафиксированы толчки. Местные власти не предали этому никакого значения, ведь учитывая местоположение города, такое событие не являлось редкостью.

Тысячи армян, чьи родственники проживали не только в Спитаке, но и в близко расположенных городах устремились на помощь близким. В отсутствие техники и даже инструментов люди разбирали завалы вручную, работая день и ночь.

Зима 1988 года в Армении была чрезвычайно холодной. И даже те, кому удалось уцелеть после землетрясения, оказались на грани жизни и смерти из-за отсутствия крова на фоне сильных морозов, которые достигали 35 градусов ниже нуля.

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур создал фонд "Азнавур для Армении" для сбора средств в помощь исторической родине.

Весь мир сплотился для помощи Армении. Многие страны помогали Армении в поисковых работах и в ликвидации последствий бедствия.Со всего мира приезжали спасатели, более ста стран послали груз с гуманитарной помощью.В Армении разбились два самолета со спасателями и гуманитарной помощью, прилетевшие в первые дни после землетрясения.

По подсчетам специалистов, во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму.