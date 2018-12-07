Спитакское землетрясение стало ударом по потенциалу нашего народа, однако оно стало также краеугольным камнем нашей национальной солидарности: Никол Пашинян обратился к армянскому народу

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к армянскому народу, выступая в ходе мероприятий, посвященных 30-й годовщине Спитакского землетрясения. Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян сказал, что Спитакское землетрясение стало ударом по потенциалу нашего народа, однако оно стало также краеугольным камнем нашей национальной солидарности.

«30 лет назад в этот день произошло катастрофическое Спитакское землетрясение, эпицентр которого находился в селе Ширакамут. Сила землетрясения - 9-11 баллов, его жертвами пали более 25 тысяч человек, без крова остались более полумиллиона жителей Армении, были разрушены тысячи зданий. Масштаб жертв стал ударом по потенциалу нашего народа, однако оно стало также краеугольным камнем нашей национальной солидарности. Миллионы армян со всего мира обратили свое внимание на историческую родину. Наверно, самым ярким примером стал Азнавур, который сразу после землетрясения посетил зону бедствия, привязавшись к родине до конца жизни. Это стало и поводом для всемирной гуманитарной солидарности. Все дружественные народы мира протянули Армении руку помощи»,- сказал Пашинян.

По его словам, спустя 30 лет еще не исчезло понятие зоны бедствия, однако это связано не только с восстановлением зданий.

«Был разрушен огромный сегмент экономики, весь экономический потенциал региона. Сразу после землетрясения начались восстановительные работы, однако не всегда параллельно восстанавливались надежда, вера и оптимизм народа. Наша высшая задача – вернуть людям надежду, веру, преодолеть гражданскую катастрофу, и я уверен, что сегодня мы солидарно движемся этим путем»,- сказал он.

Завершая свое обращение, Никол Пашинян уверил граждан, что все будет очень хорошо.

Сегодня, 7-го декабря, исполняется 30 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения. В связи с эти, в Гюмри пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, члены правительства Армении, представители местных властей.

В здании мэрии Гюмри состоится выездное заседание правительства Армении, 7-е декабря будет объявлено Днем памяти и противостояния бедствиям.

В 11:41 прозвучат колокола церкви, состоится панихида по душам погибших во время Спитакского землетрясения. Католикос Всех армян Гарегин Второй отслужит в этот день поминальную литургию в память о жертвах землетрясения, которая начнется в 11.00 в часовне-крестильне Св.Ованнеса Мкртича и Св.Вардана. Выступит с посланием и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, губернатор Канзаса, США, Джефф Койлер.

По решению правительства Армении 7-го декабря 2018 года объявлен нерабочим днем в Ширакской и Лорийской областях страны. Это сделано для того, чтобы люди могли в этот день посетить могилы своих близких.

В Гюмри пройдут показательные учения спасателей МЧС Армении. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, гости примут участие в откеытии предприятия легкой промышленности.

Министерство культуры Армении организует в этот день мероприятия в городах Ванадзор, Спитак и Гюмри. Как сообщила и.о. главы ведомства Лилит Макунц, заранее ничего не было запланировано, но было решено, что необходимо и даже важно отметить 30-ую годовщину трагедии.

В Черной крепости в Гюмри состоится концерт, прозвучит «Реквием» Моцарта.