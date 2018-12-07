Bloomberg: США впервые за 75 лет экспортировали нефти больше, чем импортировали

США на прошлой неделе продавали на 211 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день больше, чем импортировали. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg, ссылаясь на данные министерства энергетики США.

Bloomberg отмечает, что такое случилось впервые за последние 75 лет. Прецедент был заложен за счет краткосрочного и резкого снижения импорта нефти в США и одновременного повышения до рекордного уровня экспорта углеводородного сырья. Учитывая сохраняющуюся волатильность на сырьевых рынках, агентство прогнозирует, что в дальнейшем Соединенные Штаты будут все же закупать чуть больше нефти, чем продавать. В 2018 году импорт превышал экспорт в среднем на 3 млн баррелей в день, а в 2005 году данный показатель достигал пика в более 12 млн баррелей в день, пишет агентство.