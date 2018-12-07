Бако Саакян возложил венок к памятнику жертвам Спитакского землетрясения
7 декабря в связи с 30-ой годовщиной Спитакского землетрясения Президент Республики Арцах Бако Саакян в сопровождении представителей высшего руководства республики посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил венок к памятнику безвинным жертвам стихии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
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