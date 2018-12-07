Тегеран: Грузия не впустила 200 граждан Ирана

Грузинские пограничники не впустили в страну 200 граждан Ирана, хотя документы у них были в порядке. Об этом, как передает издание Netgazeti, заявил спикер министерства иностранных дел Исламской Республики Бахрам Кассеми, не уточнив, о каком периоде времени идет речь. Он лишь сказал, что это произошло «к 3 декабря».



Кассеми добавил, что МИДу непонятна причина, по которой грузинские пограничники не впустили в страну иранцев. Он заявил, что Тегеран продолжит переговоры с Тбилиси, чтобы решить эту проблему. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, в свою очередь, сказал, что грузинская сторона располагает другими данными.

Между тем, сообщается, что 30 ноября 18 граждан ИРИ не смогли попасть в Грузию, хотя у них были и обратные билеты, и страховка, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.