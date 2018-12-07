И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян возложил венок к памятнику жертвам Спитакского землетрясения во дворе Церкви Всеспасителя в Гюмри. Как передает «Арменпресс», в здании мэрии Гюмри состоялось заседание правительства Армении, после которого члены правительства примут участие в памятных меропеиятиях.

Сегодня, 7-го декабря, исполняется 30 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения. В связи с эти, в Гюмри пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, члены правительства Армении, представители местных властей.

В здании мэрии Гюмри состоится выездное заседание правительства Армении, 7-е декабря будет объявлено Днем памяти и противостояния бедствиям.

В 11:41 прозвучат колокола церкви, состоится панихида по душам погибших во время Спитакского землетрясения. Католикос Всех армян Гарегин Второй отслужит в этот день поминальную литургию в память о жертвах землетрясения, которая начнется в 11.00 в часовне-крестильне Св.Ованнеса Мкртича и Св.Вардана. Выступит с посланием и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, губернатор Канзаса, США, Джефф Койлер.

По решению правительства Армении 7-го декабря 2018 года объявлен нерабочим днем в Ширакской и Лорийской областях страны. Это сделано для того, чтобы люди могли в этот день посетить могилы своих близких.

В Гюмри пройдут показательные учения спасателей МЧС Армении. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, гости примут участие в откеытии предприятия легкой промышленности.

Министерство культуры Армении организует в этот день мероприятия в городах Ванадзор, Спитак и Гюмри. Как сообщила и.о. главы ведомства Лилит Макунц, заранее ничего не было запланировано, но было решено, что необходимо и даже важно отметить 30-ую годовщину трагедии.

В Черной крепости в Гюмри состоится концерт, прозвучит «Реквием» Моцарта.