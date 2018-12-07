В Италии представили новый выпуск календаря Pirelli

В Милане представлен календарь Pirelli на 2019 год, отличительной особенностью которого является малый тираж - всего 12 тыс. Это обстоятельство вынуждает издателей распределять каждый экземпляр по списку, в основном, предлагая его солидным клиентам, представляющим интерес для итальянской корпорации, многие десятилетия выпускающей, в том числе, автомобильные шины, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Новый выпуск календаря осуществлен с участием и под руководством Альберта Уотсона, британского фотографа, работавшего с знаменитыми персонажами и моделями, начиная с Альфреда Хичкока и заканчивая Стивом Джобсом и Джонни Деппом.

Озаглавив разделы календаря "Dreaming" (мечтания), авторы издания запечатлели четырех представительниц слабого пола. Это - актрисы Джулия Гарнер и Летиция Каста, а также модель Джиджи Хадид и танцовщица Мисти Копеланд.