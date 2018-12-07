В Алеппо завершили модернизацию водоочистной станции

Работы по модернизации водоочистной станции, обеспечивающей пресной водой сирийский город Алеппо, завершены. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам начальник станции Кефах Лабабиди.

"Боевики, которые хозяйничали здесь несколько лет, разрушили инфраструктуру. За последний год мы практически заново отстроили несколько важных зданий водоочистной станции в Алеппо и завершили модернизацию", - отметил Лабабиди.

Водоочистная станция снабжает весь город чистой питьевой водой: каждый день через очистные сооружения проходит около 450 тыс кубометров воды, которая поступает из реки Евфрат.