В Гюмри состоялась церемония гашения почтовой марки в память о Спитакском землетрясении
В Гюмри состоялась церемония гашения почтовой марки в память о Спитакском землетрясении. На церемонии гашения марки присутствовали и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, управляющий компанией "Айпост" Хуан Пабло Гечиджян, и.о. главы МЧС республики Феликс Цолакян, и.о. главы Минтранса Акоп Аршакян и мэр Гюмри Самвел Баласанян.
Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами автор марки, главный дизайнер "Айпост" Ваагн Мкртчян, сказал, что марка символизирует возрождающийся Спитак.
"В отличие от предыдущей марки, которая символизировала разрушенные города, новая марка ознаменовала возрождение и восстановление зоны стихийного бедствия", - сказал он.