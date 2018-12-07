В Гюмри состоялась церемония гашения почтовой марки в память о Спитакском землетрясении. На церемонии гашения марки присутствовали и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, управляющий компанией "Айпост" Хуан Пабло Гечиджян, и.о. главы МЧС республики Феликс Цолакян, и.о. главы Минтранса Акоп Аршакян и мэр Гюмри Самвел Баласанян.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами автор марки, главный дизайнер "Айпост" Ваагн Мкртчян, сказал, что марка символизирует возрождающийся Спитак.



"В отличие от предыдущей марки, которая символизировала разрушенные города, новая марка ознаменовала возрождение и восстановление зоны стихийного бедствия", - сказал он.

Почтовая марка номинальной стоимостью 230 драмов была напечатана во Франции тиражом в 30 тысяч экземпляров. На марке в виде коллажа изображены разрушенные здания, спасательные работы и часы на площади Независимости в Гюмри. Они показывает время землетрясения – 11:41.