Спустя 30 лет после землетрясения, в Гюмри все еще остается 2856 обитаемых домика

Спусря 30 лет после разрушительного Спитакского землетрясения, в Гюмри все еще остается 2856 обитаемых домика. Как передает «Арменпресс», об этом на выездном заседании правительства Армении сказал мэр Гюмри Самвел Баласанян.

«В Гюмри все еще остается 2856 обитаемых домика. Есть люди, которые приехали в Гюмри и купили эти домики, встали на учет и живут здесь. В 451 домиках никто не живет»,- сказал мэр Гюмри Самвел Баласанян.

По его словам, с 2012 года число домиков идет на убыль, однако такими темпами решение этого вопроса продлится еще долго.

«В 2012 фоду в Гюмри было 4200 домиков, когда меня избрали мэром. С 2012 года число домиков идет на убыль, однако такими темпами решение этого вопроса продлится еще долго. Если же мы будем работать вместе и слаженно, то сможем четко обозначить сроки решения этой проблемы»,- сказал он.

Сегодня, 7-го декабря, исполняется 30 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения. В связи с эти, в Гюмри пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, члены правительства Армении, представители местных властей.

В здании мэрии Гюмри состоится выездное заседание правительства Армении, 7-е декабря будет объявлено Днем памяти и противостояния бедствиям.

В 11:41 прозвучат колокола церкви, состоится панихида по душам погибших во время Спитакского землетрясения. Выступит с посланием и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, губернатор Канзаса, США, Джефф Койлер.

В Гюмри пройдут показательные учения спасателей МЧС Армении. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, гости примут участие в откеытии предприятия легкой промышленности.

В Черной крепости в Гюмри состоится концерт, прозвучит «Реквием» Моцарта.