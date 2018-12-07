Комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения наград премии "Оскар". Как передает Арменпресс, об этом он сообщил на своей странице в Twitter .

"Я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие удивительные и талантливые актеры", - написал комик.

Свое решение Харт объяснил негативной реакцией ЛГБТК-сообщества на его назначение. Он принес им извинения за свою "жесткие слова в прошлом".

"Мне жаль, что я причинил людям боль. Я развиваюсь и хочу продолжать это. Моя цель - объединять людей, а не отдалять нас друг от друга", - заявил комик.

Вручение премии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.