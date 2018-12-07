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Лавров: наращивание присутствия НАТО и ЕС на Балканах ведет к дестабилизации Европы


Россия обеспокоена наращиванием усилий НАТО и Европейского союза по дальнейшему "освоению" Балканского региона, что ведет к появлению новых разделительных линий и дестабилизации Европы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".

"Положение на Балканах вызывает обеспокоенность, - отметил министр. - Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему "освоению" региона. От его стран настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем".

Такие действия, по его словам, "ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряженности, появлению новых разделительных линий".

 




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