Фотографировать спасшихся во время землетрясения было моей профессиональной обязанностью: воспоминания фотографа «Арменпресс»

Сегодня, 7-го декабря, исполняется 30 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения. 7 декабря, 1988 года, в 11:41 по местному времени: подземные толчки сотрясли северные районы Армении, затронув около 40% ее территории. Всего от землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью. За 35-45 секунд погибло 25.000 человек.

Информационное агентство «Арменпресс» приложило все усилия для того, чтобы правдиво отобразить последствия этой кататстрофы.

Снимки фотографа «Арменпресс» Мхитара Хачатряна широко разошлись по всему свету, немало способствуя масштабам оказанной Армении помощи.

-Расскажите, пожалуйста, как о где вы узнали о землетрясении, сразу ли вы выехали на место?

- 7-го декабря я был в Эчмиадзине, в кабинете у третьего секретаря райкома КПСС, по вопросам беженцев, которых тогда много было в Армении. Мы почувствовали толчок, затем второй: я взял в охапку свое снаряжение. После третьего толчка мы выбежали из кабинета. Сведений о произошедшем не было.

Я вернулся в Ереван. Здесь знали о землетрясении, однако никто не представлял его масштабов. Мы выехали в Спитак. По дороге были разрушенные села, я выходил и фотографировал, однако не мог представить – что мы увидим в Спитаке. Доехав, мы начали обход: были женщины в шалях, много трупов, раненых. Мимо проходили люди, все были напряжены, я остановил парня, который сказал, что если бы мог – вытащил бы труп матери из-под развалин, и я начал понмать – что произошло.

-Как распространялись в эти дни известия, енимки?

-Снимки распространялись только через фотохронику «Арменпресс», поскольку только здесь была такая техническая возможность. Фотографы всего мира работали здесь. У многих были хорошие снимки, однако они не получили широкой печати.

-Один из самых пзвестных ваших снимков - «Богоматерь двадцатого века», был напечатан во всем мире. Расскажете его историю?

-На снимке – Маринэ Нуроян со своими 3 дочерьми. Спаслась вся ее семья, позже у них родился сын. Этот снимок я сделал 9-го декабря, 10-го декабря он попал в «Известия», а через несколько дней я получил письмо, в котором было сказано, что одна русская женщина назвала мой снимок «Богоматерью двадцатого века».

Маринэ Нуроян было 28 лет. Через 20 лет я снова снял ее – с 4 внуками. Австрийцы сделали мой снимок плакатом, под которым организовали сбор средств для помощи пострадавшим во время землетрясения.

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Со дня самого страшного и разрушительного землетрясения в истории Армении, охватившего почти половину ее территории, прошло 30 лет.

7 декабря, 1988 года, в 11:41 по местному времени: подземные толчки сотрясли северные районы Армении, затронув около 40% ее территории. Всего от землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью.

Подземные толчки силой до семи баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики – Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. В результате катастрофического землетрясения магнитудой 6,8-7,2, еще сотни населенных пунктов. Погибли 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, больше полумиллиона остались без крыши над головой. Спитак был разрушен за 30 секунд. В общей сложности, землетрясение охватило около 40% территории страны.

В эпицентре землетрясения - городе Спитак, его сила, оцениваемая по 12-балльной шкале, достигла 10 баллов, в Ленинакане - 9 баллов, Кировакане (ныне Ванадзор) - 8 баллов.

Волна, вызванная землетрясением, обогнула весь земной шар, толчки были зарегистрированы в Азии, Америке и Австралии. За пару дней до разрушительного события были зафиксированы толчки. Местные власти не предали этому никакого значения, ведь учитывая местоположение города, такое событие не являлось редкостью.

Тысячи армян, чьи родственники проживали не только в Спитаке, но и в близко расположенных городах устремились на помощь близким. В отсутствие техники и даже инструментов люди разбирали завалы вручную, работая день и ночь.

Зима 1988 года в Армении была чрезвычайно холодной. И даже те, кому удалось уцелеть после землетрясения, оказались на грани жизни и смерти из-за отсутствия крова на фоне сильных морозов, которые достигали 35 градусов ниже нуля.

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур создал фонд "Азнавур для Армении" для сбора средств в помощь исторической родине.

Весь мир сплотился для помощи Армении. Многие страны помогали Армении в поисковых работах и в ликвидации последствий бедствия.Со всего мира приезжали спасатели, более ста стран послали груз с гуманитарной помощью.В Армении разбились два самолета со спасателями и гуманитарной помощью, прилетевшие в первые дни после землетрясения.

По подсчетам специалистов, во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму.

Сегодня, 7-го декабря, исполняется 30 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения. В связи с эти, в Гюмри пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, члены правительства Армении, представители местных властей.

В здании мэрии Гюмри состоится выездное заседание правительства Армении, 7-е декабря будет объявлено Днем памяти и противостояния бедствиям.

В 11:41 прозвучат колокола церкви, состоится панихида по душам погибших во время Спитакского землетрясения. Католикос Всех армян Гарегин Второй отслужит в этот день поминальную литургию в память о жертвах землетрясения, которая начнется в 11.00 в часовне-крестильне Св.Ованнеса Мкртича и Св.Вардана. Выступит с посланием и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, губернатор Канзаса, США, Джефф Койлер.

По решению правительства Армении 7-го декабря 2018 года объявлен нерабочим днем в Ширакской и Лорийской областях страны. Это сделано для того, чтобы люди могли в этот день посетить могилы своих близких.

В Гюмри пройдут показательные учения спасателей МЧС Армении. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, гости примут участие в откеытии предприятия легкой промышленности.

Министерство культуры Армении организует в этот день мероприятия в городах Ванадзор, Спитак и Гюмри. Как сообщила и.о. главы ведомства Лилит Макунц, заранее ничего не было запланировано, но было решено, что необходимо и даже важно отметить 30-ую годовщину трагедии.

В Черной крепости в Гюмри состоится концерт, прозвучит «Реквием» Моцарта.