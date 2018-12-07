По предложению правительства Армении, 7-е декабря будет объявлено Днем памяти и противостояния бедствиям

В здании мэрии Гюмри проходит выездное заседание правительства Армении. Как передает «Арменпресс», 7-е декабря будет объявлено Днем памяти и противостояния бедствиям. Законопроект разработан правительством Армении.

«С учетом того, что сейчас 7-е декабря отмечается как день памяти Спитакского землетрясения 1988 года, а также предложения премьер-министра об утверждении повестки противостояния бедствиям, возникла необходимость объявить 7-е декабря Днем памяти и противостояния бедствиям»,- сказал и.о. министра ЧС Армении Феликс Цолакян.

Сегодня, 7-го декабря, исполняется 30 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения. В связи с эти, в Гюмри пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, члены правительства Армении, представители местных властей.

В здании мэрии Гюмри состоится выездное заседание правительства Армении, 7-е декабря будет объявлено Днем памяти и противостояния бедствиям.

В 11:41 прозвучат колокола церкви, состоится панихида по душам погибших во время Спитакского землетрясения. Выступит с посланием и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, губернатор Канзаса, США, Джефф Койлер.

В Гюмри пройдут показательные учения спасателей МЧС Армении. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, гости примут участие в откеытии предприятия легкой промышленности.

В Черной крепости в Гюмри состоится концерт, прозвучит «Реквием» Моцарта.