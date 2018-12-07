Зурабишвили: Если признает меня как президента, я приглашу Григола Вашадзе на инаугурацию

Если до инаугурации буду признана как президент, я приглашу Григола Вашадзе, - об этом заявила журналистам избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили. Как отметила Зурабишвили, она должна подумать о приглашении Григола Вашадзе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



На вопрос: «Будет ли приглашен на инаугурацию «Альянс патриотов», Зурабишвили заявила: «Почему бы и нет! Однако на инаугурацию партии не будут приглашены, все будут по отдельности. Кроме того, то, что предполагается протоколом, должностные лица парламента, или другие лица, это без меня. Я составляю список своих личных гостей», - заявила Зурабишвили.



Что касается приглашения на инаугурацию Григола Вашадзе, Зурабишвили отметила, что она «должна подумать над этой темой». «Если до инаугурации буду признана как президент, будет приглашен», - заявила Зурабишвили.



