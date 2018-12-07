В Теннесси на электрическом стуле казнили второго за месяц осужденного

Власти штата Теннесси казнили осужденного на электрическом стуле – второго за месяц, хотя ранее этот метод исполнения высшей меры наказания не применялся в США пять лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Tennessean.

Сообщается, что 61-летний Дэвид Эрл Миллер был осужден за совершенное в 1981 году убийство умственно отсталой девушки. Он ждал смертной казни 36 лет – дольше всех осужденных в штате.

Согласно местному законодательству, осужденный, совершивший преступления до 1999 года, может выбирать между электрическим стулом и смертельной инъекцией, которая в последние годы повсеместно используется для казни в США.