Генассамблея ООН отклонила резолюцию с осуждением ХАМАС

Генассамблея ООН отклонила представленную постпредом США при ООН Никки Хейли резолюцию, осуждающую обстрелы боевиками движения ХАМАС израильской территории, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При голосовании 87 стран высказались за принятие резолюции; 57, в том числе Россия, выступили против, 33 страны воздержались. В результате документ не набрал необходимого большинства в две трети голосов.

Тем не менее, постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Дэнон высоко оценил результат голосования по резолюции.

"Впервые в ООН рекордные 87 стран осудили ХАМАС за ракетные обстрелы и использование гражданской инфраструктуры в военных целях против Израиля. Я благодарю Никки Хэйли за тяжелую работу по формированию беспрецедентной коалиции. Мы будем продолжать бороться за правду!", - написал Д.Дэнон в Twitter.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поблагодарил американскую администрацию и лично американского постпреда за проявленную инициативу.

"Я благодарен каждой из 87 стран, которые заняли принципиальную позицию в отношении ХАМАС. Это очень важное достижение для США и Израиля", - написал он в твиттере.

В свою очередь представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил в твиттере: "Неудача американского предприятия в ООН представляет собой пощечину администрации США и подтверждение легитимности сопротивления".

Президент Палестины Махмуд Аббас также приветствовал результаты голосования.