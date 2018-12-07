В Гюмри стартовало выездное заседание правительства Армении:Прямой эфир
В Гюмри стартовало выездное заседание правительства Армении. Как передает «Арменпресс», сегодня, 7-го декабря, исполняется 30 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения. В связи с эти, в Гюмри пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, члены правительства Армении, представители местных властей.В повестке заседания правительства Армении – 3 вопроса.
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