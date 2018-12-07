Время в Ереване: 11:07:36,   7 Декабрь

В Гюмри стартовало выездное заседание правительства Армении:Прямой эфир


В Гюмри стартовало выездное заседание правительства Армении. Как передает «Арменпресс», сегодня, 7-го декабря, исполняется 30 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения. В связи с эти, в Гюмри пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, члены правительства Армении, представители местных властей.

В повестке заседания правительства Армении – 3 вопроса.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации