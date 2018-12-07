Заседание Высшего Евразийского экономического совета: приоритеты Армении

Находящийся в Санкт-Петербурге с рабочим визитом и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. На заседании обсуждались результаты работы за год и наметились дальнейшие перспективы развития союза. В частности, речь шла об увеличении торгового оборота, свободе передвижения капитала и рабочей силы, цифровой повестке, общем нефте-газовом рынке и пр.

В результате лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов, в том числе, бюджет на 2019 год, декларацию о расширении интеграции, решение о формировании общего нефте-газового рынка и пр.

Выступая на заседании, и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян подтвердил приоритетность для Армении участия в евразийской интеграции. Он рассказал о высоком уровне развития в Армении ИТ-отрасли и отметил, что вклад Армении в ЕАЭС может быть особо весомым именно в эрой области. Кроме того, он отметил значимость зоны СЭЗ с Ираном. в заседании приняли участие президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана СуоронбайЖээнбеков, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Вначале участники заседали в узком формате, а затем в расширенном. Они подвели итоги ежегодной деятельности ЕАЕС во время председательства России, подчеркнули ключевые направления дальнейшего углубления евразийской интеграции, такие как торговля, энергетика и цифровая повестка дня.

В частности, они коснулись мер, направленных на устранение барьеров и ограничений, создание единого рынка товаров и услуг, обеспечение условий для свободного перемещения капитала и рабочей силы, сближение валютной и финансово-кредитной политики стран ЕАЭС, а в будущем – создание единого финансового рынка, реализации цифровой повестки, создание единого рынка нефтепродуктов и т.д.

Руководители государств-членов ЕАЭС рассмотрели также вопросы, касающиеся текущих и организационных вопросов.

Было принято решение председательство ЕАЭС в 2019г. передать Армении.

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в мае 2019 года в Астане, одно из заседаний 2019 года состоится в Армении.

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