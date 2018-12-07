Гутерриш объявил о вступлении в силу Глобального антитеррористического договора ООН

Вступление в силу Глобального антитеррористического договора ООН стало важной частью реформы организации. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании, посвященном началу имплементации документа.

Генсек выразил уверенность, что договор поможет сделать более эффективными совместные действия стран по противодействию терроризму. Гутерриш подчеркнул, что контролировать действие договора будет Контртеррористическое управление (КТУ) ООН.

Глобальный антитеррористический договор ООН объединит работу порядка 40 структур ООН.