В Украине пройдут мероприятия, посвященные З0-й годовщине землетрясения в Армении

В Украине пройдут мероприятия, посвященные 30-летию спитакского землетрясения, передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

7 декабря 1988 года осталось в памяти армянского народа страшнейшей трагедией, унесшей десятки тысяч невинных жизней. 30 лет прошло с момента, как за одно мгновение был до основания разрушен город Спитак, оставив тысячи людей без крова.

Множество неравнодушных жителей из различных стран мира, в том числе и Украины, протянули руку помощи Армении в трудную минуту.

Согласно сообщению пресс-службы Союза армян Украины, по всей стране пройдут мероприятия в память о годовщине этой трагической страницы нашего народа.

7 декабря в церквях Украинской епархии ААЦ, у армянских хачкаров в различных городах, а также в некоторых православных храмах пройдут поминальные службы по невинным жертвам землетрясения 1988 года. В рамках памятных мероприятий представители армянской диаспоры в Украине отметят благодарностями участников работ по ликвидации последствий этой трагедии. Также в общинах пройдут кинопоказы и другие тематические мероприятия.