Трудно дать определение подлинному миланскому стилю, еще труднее его обрести. Он во многом основан на элегантности, что исключает любые излишества, зато делает акцент на дизайне, находясь при этом под большим влиянием архитектуры. Если вы следуете миланскому стилю, то умеете выбирать изысканные вещи, которые не кричат о принадлежности к какой-либо модной марке, но тем не менее с первого взгляда узнаются знатоком.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Ведомости, этот стиль – бережно хранимый секрет, который многие пытаются выведать, но мало кто умеет сделать своим. Модный дом Serapian, основанный в столице Ломбардии в 1928 году, с момента своего создания служит замечательным образцом этого прославленного стиля, выпуская изысканные сумки и другие кожаные изделия. Стефано Серапьян, армянин по происхождению и талантливый ремесленник, открыл свое ателье на виа Йоммелли, недалеко от центра, но все же чуть подальше от самых дорогих улиц.

Это был знак судьбы: вы храните адрес Serapian в записной книжке, но не делитесь им с первым встречным, а готовы шепнуть его только близким друзьям, которые согласны с вашим образом мыслей. Это ремесленное ателье, где идеи превращают в красивые вещи.

Вот уже 90 лет Serapian ассоциируется с самыми элегантными миланскими леди и джентльменами, которые всегда помнят, что могут заказать или купить в ателье на виа Йоммелли любую вещь из кожи, какую только пожелают. Четкие и в то же время мягкие контуры, характерные для ломбардских изделий из кожи, уже много десятилетий привлекают все новые поколения заказчиков Serapian.

Однако Serapian, известный лаконичной элегантностью своих сумок, отнюдь не пассивный исполнитель желаний. Этот миланский Дом всегда был изобретательным новатором и любознательным исследователем эпохи, обращаясь в поисках идентичности к архитектуре и дизайну. Наибольшее влияние на него оказала яркая и плодотворная атмосфера 1950-х, когда за преображение города взялись архитекторы новаторских взглядов.

Изобретения, ознаменовавшие развитие модного Дома, живы не только в памяти давних клиентов, но и в желаниях нового поколения городских бонвиванов. Среди «открытий» компании – кашемировая кожа (естественно мятая телячья кожа, напоминающая по мягкости кашемир, которая впечатляет не только магнатов Уолл-стрит), материал под названием Stepan (хлопчатобумажная ткань с резиновым покрытием, водоотталкивающая и многофункциональная), Evoluzione (телячья кожа с уникальной текстурой, водонепроницаемая и устойчивая к царапинам) и Mosaico – оригинальное мозаичное плетение.

Плетение из кожи, которое освоили в 1947 году, ознаменовало вторую молодость миланского Дома. Переплетение полосок мягкой овечьей наппы – процесс очень сложный, под силу только опытным мастерам. Зато получается неповторимый мозаичный рисунок со строгой геометрией контрастных цветов, создающей гипнотический эффект.

Подобно тому как в «мозаичных» изделиях из наппы чередуются темные и светлые кубики, в работе Serapian тоже случались непростые моменты. Сейчас в жизни компании вновь наступила светлая полоса. Недавно швейцарская группа Richemont, выпускающая предметы роскоши, приобрела модный Дом у семьи Серапьян. После нескольких лет переосмысления идентичности Serapian наконец вышел из тени, и перед ним открылись новые перспективы.

Благодаря энергии и прозорливости Richemont богатое наследие Serapian снова явило себя миру, и бренд опять переходит в разряд must-have для покупателей, которые любят делать открытия и ценят неброские, но безупречные аксессуары. Впрочем, не только безупречные, но и существующие вне времени, подобно архитектурным пропорциям, которые миланские зодчие создали в своем воображении и воплотили в 1920–1950-х годах.

Serapian – лучший посланник миланского стиля, типично итальянский и в высшей степени космополитичный в своей многоликой элегантности. Секрет, который перестает быть тайной для бонвиванов, но остается воплощением идеального вкуса, изысканного стиля жизни, практичности и стилистической непогрешимости. Мозаика открытий, переносящая из сезона в сезон одну важную деталь, которая высвечивается на всех модных радарах, – совершенство.